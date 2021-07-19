Стадия третья —торг: Зеленский требует "предметного разговора" о вступлении в ЕС

Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя "предметного разговора" о перспективах вступления Украины в Евросоюз. В ходе выступления на Батумской международной конференции президент Украины не скрывал раздражения.

Зеленский пригрозил срывом саммита с ЕС

По его словам, предметного разговора он ожидает на саммите Евросоюза и стран-участниц программы "Восточное партнёрство", который пройдёт в декабре. По его словам, если такого разговора не будет, то и само мероприятие не будет целесообразным.

"Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война, нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще", — заявил Зеленский. Заметим, времени до саммита ещё вполне достаточно, чтобы украинский президент изменил своё мнение о целесообразности его проведения. Даже если из Евросоюза не будет реакции на его требование.

Но Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз не только по этому поводу. Он выразил недовольство ещё и тем, что Украину не пригласили на Конференцию по будущему Европы. "Не мы ли являемся частью её будущего? Если какая-то из стран не важна для будущего Европы, то это не Европа будущего", — заявил он.

В Батумской международной конференции принимают участие лидеры Украины, Грузии и Молдавии. А потому Владимир Зеленский счёл нужным добавить оптимизма. Он выразил уверенность, что "европейская семья" пополнится "тремя сёстрами".

Украина грозит поиском альтернативы на Востоке

Отметим, что в последнее время в Киеве всё громче выражают недовольство тем, что Запад не говорит ничего конкретного о вступлении Украины в НАТО и в Евросоюз.

На днях по этому поводу, например, выступил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. И он заявил, что если его стране не помогут западные государства, то поможет Китай. Да и не только Китай — потенциальных союзников, если верить Арестовичу, у Киева много. Буквально в очередь выстраиваются.

"Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", — заявил внештатный советник.

Впрочем он не забыл ещё и выставить условия Западу. По словам Арестовича, только "очень серьёзные" гарантии со стороны западных государств могут побудить его страну выполнить Минские соглашения. Это кредит в десять миллиардов долларов и "серьёзные вливания" в экономику и безопасность Украины.

Нельзя сказать, что в Вашингтоне на это не обращают внимания. Там, например, отказываются называть дату визита Владимира Зеленского в США. Хотя ранее речь шла о конце июля.

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