Властям Эстонии намекнули, чем нужно заняться вместо "Крымской платформы"

Пока политики Эстонии рассуждают о важности и нужности "Крымской платформы", страна пустеет с угрожающей скоростью. Может, стоит обратить внимание на проблемы демографии, а не на "заезженную" тему Крыма?

Порассуждать на тему актуальности "Крымской платформы" для Таллина решил в Facebook главред портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин. Он напомнил читателям, что в ситуации, когда депутатам эстонского парламента нечем радовать избирателей,

"…они начинают возвращать Крым Украине".

Политической элите страны стоит больше внимания уделять проблемам демографии, а также работать над улучшением доступности медицинских услуг и ростом жизни населения.

"Эстония вымирает со скоростью 4000 человек в год, люди по полгода не могут попасть к врачу, государство не способно обеспечить старикам достойную пенсию, но нашим депутатам важнее всего государственная принадлежность Крыма", — написал Чаплыгин.

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