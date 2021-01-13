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Автор Руслан Веснянко

Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу"

Мир » Бывший СССР » Украина

Никак пока не разрешив конфликт в Донбассе, в Киеве вновь озаботились проблемой так называемой "деоккупации" Крыма.

Двойная игра? Эрдоган хочет отдать Крым Украине

В Верховной раде депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" зарегистрировали объединение "Крымская платформа", которую возглавила новая любовница прохиндея международного масштаба Михо Саакашвили — нардеп Елизавета Ясько (кстати, на днях её лишили статуса главы делегации Украины в ПАСЕ).

Планировался в феврале даже некий саммит, но из-за коронавируса его перенесли на май (не факт, что и весной этот сходняк состоится). Среди приглашённых — представители ООН, США (как без хозяев-то?), Канады, Великобритании, Турции, стран Прибалтики, Словакии, Молдавии и неожиданно Швейцарии. Есть якобы очень смешное намерение пригласить на встречу и Россию, непонятно, правда, в каком качестве.

"Если на этой площадке будут обсуждать восстановление водо- и электроснабжения Крыма, снятие транспортной и торговой блокады, то Россия не будет возражать против такого сотрудничества. Но если Киев собирается сыграть на этой "платформе" старую мелодию о "деоккупации", то такой формат нас не интересует", — прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Автором идеи по строительству "Крымской платформы" является неугомонный и вездесущий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В ходе визита в Кишинёв он заявил, что Украина и Молдавия собираются сотрудничать в рамках его идеи фикс, кроме того, будут совместно требовать вывода российских войск из Приднестровья.

Прямо-таки вершителем судеб возомнил себя главный украинский дипломат. Однако его маниловский план одобрили не только парламентарии, но и сам президент Владимир Зеленский. Он заявил своему турецкому коллеге, что надеется на серьёзную роль Анкары в этом вопросе, так как "невозможно в нашем регионе что-то решить без Турции". Ликвидатор Украины, однако, никак не поймёт, что у Реджепа Эрдогана совершенно иное представление о полуострове: он видит его не в составе Украины, а в новой османской империи, которую он мечтает восстановить.

Почему сейчас, в разгар всемирной битвы с "ковидом" (которая Киевом проиграна вчистую) вспомнили о Крыме? Это хороший повод снова напомнить миру о несчастной и бедной Украине, которую обижает северный сосед, и на этом основании что-либо выцыганить у Запада: если уже не денег, то хотя бы продления существующих или даже введения новых антироссийских санкций. Тем более, что урегулирование ситуации в Донбассе заморозилось: Минские соглашения Киев систематически пытается пересмотреть, но выполнять их не собирается. Да и о Крыме в этих договорённостях не сказано ни единого слова — обидно же!

Вернуть полуостров активно пытался ещё Пётр Порошенко. Сначала "пряником" — грозился соблазнить крымчан высочайшим уровнем жизни на Украине, чтобы они обзавидовались и сами попросились обратно в "неньку". "Пряник" кондитера стал даже слаще после выпрошенного им безвизового режима с Европой (хотя сейчас он из-за коронавирусных ограничений потерял свой изначальный смысл), но крымчане всё равно на Украину не рвутся. Ведь им показали также и "кнут", и даже не один: прекратили поставку на полуостров электроэнергии и днепровской воды.

А когда в Крыму заявили о намерении всерьёз заняться опреснением морской воды, Кулеба просто-таки забился в истерике и грозится помешать этому проекту — он жаждет усилить санкционное давление на Россию и сделать эту тему "адской" для Москвы в 2021.

Старания Порошенко по возвращению "оккупированных территорий и принуждения агрессора возместить причинённые убытки" результата не дали, что не помешало Владимиру Зеленскому пообещать избирателям то же самое. Причём он даже пошёл в этом дальше и взял на вооружение идею Юлии Тимошенко - заговорил о поддержке гарантов так называемого "Будапештского меморандума". То, что одним из подписантов этого юридически никчёмного документа является РФ, ликвидатора Украины почему-то не смущает. Главное, что он, как и Остап Бендер, свято верит, что "Запад нам поможет!".

В рамках этой концепции Кулеба двинул новую идею: "Мы хотим назначения специального представителя ЕС по Крыму".

"Крымская платформа" направлена вовсе не на урегулирование вопроса Крыма и российско-украинских отношений, реальной её целью является сохранение и усиление санкционной политики против РФ, комментирует политолог Всеволод Степанюк.

"Если посмотреть на состав стран, которые дали согласие к ней присоединиться, то явно видно, что они в историческом аспекте всегда были соперниками России. Турция здесь, конечно, стоит особняком: с одной стороны, её никак нельзя назвать пророссийской, но с другой — сегодня Анкара продуктивно сотрудничает с Москвой в достижении общих целей как на Ближнем Востоке, так и в геополитике вообще. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, её безопасность (в основном — внутренняя) очень зависит от России и на конфронтацию с Кремлём ради интересов Зеленского Эрдоган точно не пойдёт.

Соглашаясь на участие в этом проекте, Анкара, возможно, хочет быть посредником и таким образом иметь дополнительный козырь во взаимоотношениях с Москвой.

Конечно, в Турции хорошо помнят, что Крым в недавнем прошлом был вассальной территорией по отношению к Османской империи и не прочь восстановить своё влияние там.

Касаемо участия РФ в этой платформе, то оно невозможно по той причине, что любой гражданин РФ, который согласится даже обговаривать эти вопросы, будет считаться на родине преступником. Именно поэтому заявление о приглашении России принять участие в этой переговорной платформе является обманом населения Украины", — констатирует Степанюк.

"Пока в Киеве, как дурак с писаной торбой, носятся с идеей "Крымской платформы", турецкий "стратегический партнёр" Украины за её спиной для себя давно уже решил, чья эта платформа, для чего она и чьим должен быть Крым.

Популярная в Турции газета на этот счёт не имеет сомнений: "Весь мир знает, что Крым — тюркская земля, которую Россия несправедливо захватила!"

Такую же позицию публично высказывал и новоявленный султан Реджеп Эрдоган. Так что СБУ пора заводить уголовные дела по всем инициаторам и пропагандистам пресловутой "Крымской платформы". Или вместо гимна "Ще не вмерла" там все уже разучивают слова "вечной песни тюркского народа?" — недоумевает политик Александр Голуб.

Поскольку президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг полуострова, многократно повторял, что "вопрос Крыма закрыт навсегда", то, по всей видимости, Москва постарается противодействовать работе "Крымской платформы".

И поэтому очередного обострения украино-российских взаимоотношений избежать вряд ли удастся. Возможно, это и является одной из тайных задач создания этого "клуба по интересам". Ведь в условиях всепланетной эпидемии, американского политического кризиса, всемирного экономического спада украинские проблемы отошли даже не на второй план. Поэтому Киев и придумывает различные способы напоминать о себе. И в этом контексте уже неважно, насколько реальные цели озвучиваются — главное не выпадать из информационного пространства.

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Редактор: Елена Тимошкина
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