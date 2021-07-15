Мэр Майами: давайте разбомбим Кубу - мы ж это умеем

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал к военному вмешательству США после массовых протестов на Кубе, утверждая, что "предыдущие атаки США в других местах — от Панамы до Косово — прошли гладко".

"Куба, — заявил Суарес в интервью телеканалу Fox News, — представляет угрозу для США, поскольку она экспортирует коммунизм по всему полушарию и по всему миру и делает это на протяжении десятилетий. Это то, что должно представлять интерес для национальной безопасности США”.

Он предложил США устранить кубинское правительство каким-то способом, похожим на арест в 1990 году печально известного лидера Мануэля Норьеги, союзника США, который потерял свой привилегированный статус после того, как выяснилось, что он также передавал разведданные другим странам, включая Кубу, вопреки Вашингтону.

"Точно так же, как республиканская администрация Буша убрала Норьегу, а вмешательство президента-демократа — Усаму бен Ладена в Пакистане […] А президент Клинтон в Косово вмешивается в гуманитарный вопрос с помощью авиаударов. Так что в истории человечества было много-много возможностей”.

Суарес выступает против любых попыток администрации Джо Байдена ослабить эмбарго, которое с 1960 года удерживало другие страны от отправки помощи островному государству, настаивая на том, что кубинское правительство будет использовать поступающие деньги против Вашингтона.

"Они хотят иметь возможность обвинить США в своей неудачной системе правления, — утверждал мэр Майами.- Все, что мы делаем, чтобы попытаться помочь острову, в конечном счете становится топливом для них, чтобы подавлять своих граждан. А между тем только кубинское правительство, а не блокада, введенная Вашингтоном на острове, виновата в его экономическом тяжелом положении".

Кстати, несмотря на то что группа кубинцев-антикастровцев Майами в минувшие выходные прошла маршем "солидарности" с протестующими в Гаване, люди в социальных сетях не поддержали идею своего мэра разбомбить ближайшего соседа:

люди предлагали США воздержаться от вмешательства в еще одну страну, едва выйдя из афганской трясины:

"Пришлите еду, лекарства, инженеров и социальных работников… не солдаты. Давайте хоть раз проведем мирное вторжение”.

Другие просто выражали недоверие, что такая идея была высказана мэром крупного американского города в прямом эфире, или что кто-то поддержит "такую дичь".

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