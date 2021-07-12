Революция крепка: кубинские коммунисты вышли на марши-"противовесы"

Новости с Кубы: жители страны, выступающие за нынешнюю власть, вышли на марши-"противовесы". Шествия в поддержку власти стали "ответом" тем, кого она не устраивает, — ранее недовольные требовали "свободных выборов".

Напомним хронику событий: в восьми городах Кубы (в том числе — в Гаване) ранее были зафиксированы протесты недовольных властями людей. Вышедшие на улицы люди требовали "свободных выборов", а также решения экономических и социальных проблем, которые "терзают" Кубу уже не один год.

В ответ те жители страны, которым нынешняя власть по душе, также вышли на улицы, чтобы показать свою поддержку.

"Мы ещё раз покажем, что наша революция крепка, её поддерживают в народе, и мы продолжим побеждать в нашей борьбе", — заявил в эфире Canal Caribe один из участников коммунистического марша в Сан-Антонио де лос Баньос.

Известно, что в акциях сторонников власти принял участие и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он сообщил, что многие люди действительно недовольны ситуацией в стране, но не стоит упускать из виду и американское влияние на ситуацию. Как организации, так и отдельные люди "по заказу" и за деньги США занимаются разжиганием протестных настроений, уточнил он.

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