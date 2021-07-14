В МИД Германии сообщили, как идут переговоры с США по "СП-2"

Продолжаются переговоры по линии "Берлин — Вашингтон": немцы и американцы всё ещё обсуждают вопрос "СП-2". И, как оказалось, в переговорном процессе есть прогресс: об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Слова Мааса приводят в DPA: он уверен, что

"За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились".

Политик не стал уточнять, ожидаются ли какие-то перемены по этому вопросу после визита Ангелы Меркель в США к Джо Байдену (напомним, что он запланирован на 15 июля). Однако уточнил: если бы у президента США и канцлера ФРГ получилось прийти к некой "цели", то

"…было бы прекрасно".

"Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы её достигнем", — сказал Маас.

Напомним, что ранее Меркель общалась с украинским лидером Владимиром Зеленским, который оказался "вежливо послан" в вопросе "смешивания" тем газопровода и Минских соглашений.

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