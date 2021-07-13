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Bloomberg: Меркель унизила Байдена и "оттолкнула" Вашингтон

Мир

Действия Ангелы Меркель по части "СП-2" и санкций можно трактовать как унижение Джо Байдена. Канцлер ФРГ, как оказалось, умудрилась под конец своих полномочий попасть сразу по двум "зайцам": поставить в неловкое положение преемника/преемницу и подвести не только Штаты, но и Евросоюз.

Bloomberg: Меркель унизила Байдена и "оттолкнула" Вашингтон

Материал, посвящённый отказу Меркель от поддержки американской позиции по санкциям для "СП-2", представил в Bloomberg публицист Андреас Клут. Меркель, пишет он, могла "присоединиться" в властям США, но в итоге решил пойти другим путём.

Несмотря на то, что немцы настаивают на коммерческой направленности "СП-2", во многих странах газопровод рассматривают как "геополитическую угрозу". Соответственно, Меркель, пишет Клут, можно обвинить в "отталкивании" как Вашингтона, так и европейских парнёров Берлина.

По итогам, считает публицист, можно сказать следующее. Меркель устроила "геополитический беспорядок" — и в ходе визита в США ей определённо стоит попробовать с ним разобраться.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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