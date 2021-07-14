"Посылает вежливо, чтобы не обидеть": в Раде оценили слова Меркель по "СП-2"

Визит Владимира Зеленского в Германию, что называется, "удался": по его итогам украинского президента вежливо "послали" в части одного из важнейших для Украины вопросов. В этом уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Напомним, что украинский лидер общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель более четырёх часов. Среди тем встречи фигурировали:

Донбасс;

"СП-2";

"Крымская платформа";

сотрудничество по части экономики.

Меркель, пишет Рабинович в Facebook, оказалась "воспитанной женщиной", сообщив Зеленскому: да, Париж, Берлин и Киев могут вместе работать в некоторых областях. Но это не значит, что нужно связывать, например, тему "СП-2" и Минских соглашений.

"Ангела Меркель отвергла предложение Владимира Зеленского обсудить "Северный поток-2" в "нормандском формате". Она отметила, <…> что газ не будет обсуждаться вместе с Минскими соглашениями. Воспитанная женщина… посылает вежливо, чтобы не обидеть", — поделился с читателями депутат.

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