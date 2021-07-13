Лукашенко о санкциях: "Нечего нам по этому поводу париться"

Очередное интересное высказывание позволил себе белорусский лидер Александр Лукашенко. На встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным он заявил: "париться" по поводу санкций не стоит.

Напомним, что 13 июля Лукашенко прибыл с визитом в Санкт-Петербург. В ходе общения с Владимиром Путиным он обсудил вопросы как экономического, так и политического толка. Ранее Лукашенко успел сообщить, что благодаря связям двух стран Белоруссии удаётся "карабкаться в экономике".

Уделил лидер РБ внимание и санкциям: он отметил, что страны их выдержат, так что и переживать на эту тему не нужно.

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы всё-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", — цитирует Лукашенко "Белта".

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