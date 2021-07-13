Лукашенко рассказал Путину про "карабканье" в экономике

Минск успешно сохранил ранее налаженные связи с Москвой — в том числе и связи экономического плана. Именно поэтому Белоруссия смогла в непростых условиях санкционного давления не только выстоять, но и даже предпринять "карабканья" в экономике.

Об экономиках РФ и РБ рассказал Александр Лукашенко. Лидер РБ, напомним, 13 июля прибыл в Санкт-Петербург на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Наша экономика очень серьёзно привязана к российской экономике <…>, мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи. <…> Мы работаем на своих рынках, как это и было издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время как-то карабкаться в экономике", — сообщил Лукашенко.

Также, продолжил белорусский лидер, благодаря инвестициям из РФ удалось кое-где и "добавить" по части промышленности. Так что факт роста товарооборота между странами в столь сложное время радует.

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