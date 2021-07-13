Практика личных встреч: Лукашенко и Путин проведут переговоры

Новости о встрече президентов России и Белоруссии: Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорят 13 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается обсуждение как тем, касающихся двусторонней работы, так и тем, связанных с международной повесткой.

"Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", — указано на сайте белорусского лидера.

Ранее президенты общались с глазу на глаз не так давно — 28 мая. Тогда в ходе визита в Сочи удалось, в частности, согласовать перевод второй части 500-миллионного транша для Минска, а также обсудить вопросы, связанные с авиаперевозками и партнёрством.

Напомним, что над Минском нависла угроза очередных санкций от ЕС: высокие европейские чины недовольны ситуацией с мигрантами на белорусско-литовской границе и уже "предупредили" Лукашенко о возможных последствиях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.