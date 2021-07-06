"Мы заботимся о людях" по-украински: нардеп высказался о водоснабжении Крыма

Украинские политики в своих высказываниях напоминают токующих глухарей. Мало кому интересно их мнение, но они продолжают выдвигать требования и ставить условия.

Одной из таких беспроигрышных тем, позволяющих украинским политическим деятелям лишний раз напомнить о себе, является водоснабжение Крыма. Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году, после возвращения республики в состав Российской Федерации. И до сих пор пытается шантажировать крымчан, хотя незалежной уже прямым текстом объяснили, что водная блокада Крыма провалилась.

В роли очередного "токующего глухаря" выступил народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Рустем Умеров. Украина не будет вести никаких переговоров с Россией относительно водоснабжения в оккупированный Крым, заявил он.

"Это вопрос национальной безопасности, который не может и не будет обсуждаться политически. Кроме того, мы заботимся о людях. Я постоянно общаюсь с людьми в Крыму, они все говорят только одно: "скорее закончите оккупацию", — приводит его слова пресс-служба партии.

Нардеп Рустем Умеров является инициатором недавно принятого на Украине закона об отмене свободной экономической зоны "Крым". Документ закрепляет законодательно, что вода будет поставляться на полуостров лишь "после восстановления государственного суверенитета Украины в Крыму". То есть — никогда.

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