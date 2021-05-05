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Автор Антон Куликов

Справились без Украины: водная блокада Крыма провалилась

Политика

Крым обеспечен водой и на 2021-й, и не ближайшие годы. Об этом 5 мая заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится в Крыму с рабочей поездкой.

Справились без Украины: водная блокада Крыма провалилась

Проблема снята на ближайшие годы

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, среди вариантов обеспечения Крыма водой рассматриваются:

  • новые водозаборы;
  • добыча воды из-под Азовского моря;
  • опреснение морской воды.

При этом ключевым вопросом является замена сильно изношенных трубопроводов. Причем, по словам вице-премьера, решение этой проблемы существенно поможет в отладке бесперебойного снабжения водой полуострова.

"Последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90 процентов! То есть трубы дырявые. Если мы их максимально быстро сможем заменить и починить, уже часть проблем с водой будет решена", - сказал Марат Хуснуллин, который в правительстве России курирует вопрос решения водной проблемы Крыма.

По словам вице-премьера, Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов.

"Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей", - сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. Хуснуллин согласился с такой оценкой: "(Это) геноцид, да, поддерживаю".

История вопроса

Напомним, из-за засухи в прошлом году власти Крыма начали вводить ограничения водоснабжения в населенных пунктах полуострова. Однако недавно, в преддверии курортного сезона, ограничения стали снимать. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в административном центре Крыма Симферополе воду теперь не подают с 0.00 до 6.00 утра. При этом, подчеркнул он, "по факту более чем 77% домовладений получают воду постоянно".

Напомним, в 2014 году в Херсонской области Украины перекрыли Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступало до 90% пресной воды. После этого были предприняты попытки организации еще нескольких "блокад" - энергетической, экономической и так далее.

Водная проблема оказалась самой сложной. И еще ее периодически используют украинские чиновники в пропагандистских целях. Дескать, Россия может начать операцию, чтобы обеспечить Крым водой из Днепра.

Российские же власти рассчитывают решить водную проблему без какого-либо участия Украины, дабы никоим образом не зависеть от нее. До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму направят  более 48 млрд рублей

Заявление Марата Хуснуллина, конечно, нельзя назвать окончательным решением проблемы. К слову, строительство установок для опреснения воды вице-премьер назвал крайним вариантом. Добыча воды в Азовском море тоже начнется нескоро - если начнется. То есть в приоритете новые водозаборы и ремонт изношенных трубопроводов. 

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Темы засуха марат хуснуллин северо-крымский канал
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