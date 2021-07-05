"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США

Новые подробности о готовящемся визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон рассказали в украинском МИД. Оказывается, он будет не просто "для галочки" — президенты обсудят множество важных вопросов. Да и вообще — не с одним же Байденом Зеленскому общаться?

"Спасибо, Джо Байден": встреча будет, но даты пока нет

"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", — порадовал ранее (7 июня) Зеленский читателей своего Twitter.

Подробности визита сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что конкретики по датам пока сообщить не может, но подготовка идёт, причём обоюдная.

"Нам было предложено конец июля, но мы ещё не получили конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждём подтверждения даты уже скоро и американская сторона уже активно с нами работает над подготовкой визита", — сказал Кулеба, выступая на форуме "Украина 30".

Суповой набор "президентский": Донбасс, инвестиции, "агрессия России"

Дмитрий Кулеба

Основной темой, как и было сообщено ранее, станут "вопросы безопасности". За этой расплывчатой словестной конструкцией скрываются, ни много ни мало, вопросы регулирования ситуации в Донбассе.

"Мы будем говорить, какой будет оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Или это будет прямое участие в "нормандском формате", или параллельный трек, который будет пересекаться с "нормандским форматом", — объяснил Кулеба.

Также президенты обсудят различного рода реформы, проводимые Киевом, и американские инвестиции (точнее — их возможность).

"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с общественностью, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", — заключил Кулеба.

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