Очередным казусом обернулось общение президента США Джо Байдена с прессой. Лидеру нации пришлось воспользоваться "напоминалкой", предусмотрительно спрятанной в карман пиджака.

Как пишет New York Post, ситуация развивалась следующим образом. Американский лидер приехал с визитом в Сентрал Лейк (штат Мичиган). В ходе рабочей поездки президент зашёл в одну из кондитерских, где его "поймал" журналист. Вопрос для президента был прост: каково значение очередной атаки хакеров, за которой, по предварительным данным, стояли, конечно же, выходцы из РФ.

После этого президент временно отвлёкся на кассира кондитерской, а затем сообщил: более полный ответ он даст попозже. Как оказалось, у Байдена в пиджаке была шпаргалка-"напоминалка", которую он не преминул внимательно изучить и даже зачитать данные с неё в качестве ответа.

Biden looks confused, forced to resort to prompt notes while quizzed by media at Michigan pie shop