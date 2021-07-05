EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор певицы МакSим обнадежила её поклонников и попросила молиться
Генерал ВСУ: "Россия и Украина — как великан и карлик"
Экономика России "на пандемии" потеряла почти триллион рублей - Роспотребнадзор
"Вообще стыд потеряла?": Бузова сфотографировалась в Африке топлесс
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Священник: без помощи Церкви у футбольной сборной нет шансов на победу
"Мы уведомили": китайским властям не угодило приложение Didi
Более 80% потребителей Арбидола рекомендуют препарат близким
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней

Вопрос про хакеров заставил Байдена сверяться со шпаргалкой

Мир

Очередным казусом обернулось общение президента США Джо Байдена с прессой. Лидеру нации пришлось воспользоваться "напоминалкой", предусмотрительно спрятанной в карман пиджака.

Вопрос про хакеров заставил Байдена сверяться со шпаргалкой

Как пишет New York Post, ситуация развивалась следующим образом. Американский лидер приехал с визитом в Сентрал Лейк (штат Мичиган). В ходе рабочей поездки президент зашёл в одну из кондитерских, где его "поймал" журналист. Вопрос для президента был прост: каково значение очередной атаки хакеров, за которой, по предварительным данным, стояли, конечно же, выходцы из РФ.

"Мы не уверены, что это русские. Мне дали отчёт, когда я был на самолёте. Именно поэтому я и задержался, не сразу вышел из самолёта", — ответил Байден.

После этого президент временно отвлёкся на кассира кондитерской, а затем сообщил: более полный ответ он даст попозже. Как оказалось, у Байдена в пиджаке была шпаргалка-"напоминалка", которую он не преминул внимательно изучить и даже зачитать данные с неё в качестве ответа.

"Прежде всего мы не уверены, кто это наверняка, это раз. И что я сделал, я направил все ресурсы правительства на помощь в подготовке ответных действиях, если мы определим — что ещё вам нужно?" — "ответил" президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Biden looks confused, forced to resort to prompt notes while quizzed by media at Michigan pie shop
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Вообще стыд потеряла?": Бузова сфотографировалась в Африке топлесс
Опять саботаж: в ДНР уточнили, чего ждут от Украины на переговорах
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Вопрос про хакеров заставил Байдена сверяться со шпаргалкой
Священник: без помощи Церкви у футбольной сборной нет шансов на победу
"Мы уведомили": китайским властям не угодило приложение Didi
Конгрессвумен США забыла, что именно празднуют в День независимости
Более 80% потребителей Арбидола рекомендуют препарат близким
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Мурашко: мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Полыхающий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Происшествия
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников