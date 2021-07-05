Вопрос про хакеров заставил Байдена сверяться со шпаргалкой

Очередным казусом обернулось общение президента США Джо Байдена с прессой. Лидеру нации пришлось воспользоваться "напоминалкой", предусмотрительно спрятанной в карман пиджака.

Как пишет New York Post, ситуация развивалась следующим образом. Американский лидер приехал с визитом в Сентрал Лейк (штат Мичиган). В ходе рабочей поездки президент зашёл в одну из кондитерских, где его "поймал" журналист. Вопрос для президента был прост: каково значение очередной атаки хакеров, за которой, по предварительным данным, стояли, конечно же, выходцы из РФ.

"Мы не уверены, что это русские. Мне дали отчёт, когда я был на самолёте. Именно поэтому я и задержался, не сразу вышел из самолёта", — ответил Байден.

После этого президент временно отвлёкся на кассира кондитерской, а затем сообщил: более полный ответ он даст попозже. Как оказалось, у Байдена в пиджаке была шпаргалка-"напоминалка", которую он не преминул внимательно изучить и даже зачитать данные с неё в качестве ответа.

"Прежде всего мы не уверены, кто это наверняка, это раз. И что я сделал, я направил все ресурсы правительства на помощь в подготовке ответных действиях, если мы определим — что ещё вам нужно?" — "ответил" президент.

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