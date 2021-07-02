Снова провал: Байдена попросили "поскорее уехать" из Серфсайда

В очередную неловкую историю попал американский президент Джо Байден. С приехавшим в город Серфсайд лидером нации захотели говорить далеко не все.

Напомним, что в расположенный в штате Флорида Серфсайд ранее пришла большая беда: 24 июня там обрушился жилой дом. По уточнённым данным, погибли 18 человек, судьба ещё 145 пока неизвестна.

Байден, который приехал в город пообщаться с людьми, ранее "отличился" тем, что на пресс-конференции "забыл" упомянуть про инцидент и в какой-то момент собрался закончить выступление и идти в вертолёт. Напоминать президенту о необходимости осветить трагедию пришлось Камале Харрис.

Как сообщает CNN, некоторые родственники пропавших в Серфсайде людей от встречи с Байденом отказались. Более того: они высказались весьма жёстко

"Мне неинтересно говорить с ним", "Скажите ему, чтобы он уехал поскорее", — сообщили некоторые из них.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, встреча в итоге прошла успешно, на неё пришли примерно 200 человек, среди которых были также и спасатели.

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