По словам очевидцев, над станцией метро Elephant & Castle в центре Лондона поднимается огромный столб чёрного дыма, сквозь который прорываются языки пламени.
Инцидент случился в 14.00 местного времени (16.00 мск). Свидетели происшествия утверждают, что слышали хлопки, похожие на взрывы. Затем около станции метрополитена начался мощный пожар: загорелось несколько построек, находившихся под арками железнодорожного моста.
"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — сообщила в Twitter пожарная служба Лондона.
На месте происшествия работают десять пожарных машин. Позже полиция Лондона опровергла появившиеся предположения о теракте.
"Инцидент не связан с терроризмом", — заявила пресс-служба лондонской полиции.
Известно, что пожар повредил припаркованные неподалёку от места инцидента автомобили. Данных о пострадавших и погибших не поступало.
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