Взрыв прогремел у станции метро в центре Лондона

По словам очевидцев, над станцией метро Elephant & Castle в центре Лондона поднимается огромный столб чёрного дыма, сквозь который прорываются языки пламени.

Инцидент случился в 14.00 местного времени (16.00 мск). Свидетели происшествия утверждают, что слышали хлопки, похожие на взрывы. Затем около станции метрополитена начался мощный пожар: загорелось несколько построек, находившихся под арками железнодорожного моста.

"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — сообщила в Twitter пожарная служба Лондона.

На месте происшествия работают десять пожарных машин. Позже полиция Лондона опровергла появившиеся предположения о теракте.

"Инцидент не связан с терроризмом", — заявила пресс-служба лондонской полиции.

Известно, что пожар повредил припаркованные неподалёку от места инцидента автомобили. Данных о пострадавших и погибших не поступало.