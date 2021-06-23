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В Греции священник облил кислотой митрополитов во время церковного суда

Мир » Европа

Греческий священник облил кислотой семерых митрополитов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Инцидент произошёл в процессе церковного суда. который проходил в монастыре Петраки. На нём рассматривался вопрос о лишении священника сана.

В настоящее время все пострадавшие, в числе которых семь митрополитов и сотрудник полиции, который пытался им помочь, находятся в больнице.

Митрополитов в больнице навестил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас. Он сообщил, что двоих пострадавших священников переведут в другую клинику, так как они нуждаются в пластических операциях.

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ПРАВОСЛАВНАЯ ГРЕЦИЯ Храмы Эллады
Автор: Снежана Шахова
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