Греческий священник облил кислотой семерых митрополитов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Инцидент произошёл в процессе церковного суда. который проходил в монастыре Петраки. На нём рассматривался вопрос о лишении священника сана.
В настоящее время все пострадавшие, в числе которых семь митрополитов и сотрудник полиции, который пытался им помочь, находятся в больнице.
Митрополитов в больнице навестил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас. Он сообщил, что двоих пострадавших священников переведут в другую клинику, так как они нуждаются в пластических операциях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.