Интересное мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Дэн Хоффман. Пустившись в рассуждения о России, Украине и США, экс-агент подчеркнул: пока Москва явно впереди Вашингтона.
Хоффман высказался по вышеуказанной теме на Fox News, отметив, что ситуация сложилась следующая. В результате политики, реализуемой Москвой, представители Запада вынуждены по своей же воле совершать действия, выгодные Кремлю.
«Россия ясно дает понять, что Украина входит в её сферу интересов, при этом она не считает себя стороной конфликта в Донбассе.
Очевидно, что у России не было планов вторгаться в соседнюю страну, когда она сконцентрировала войска на границе, это привело бы к массовому кровопролитию с обеих сторон.
При этом президент России Путин получил то, что хотел, отведя войска: он заставил США отступить», — объяснил Хоффман.
Однако, считает экс-агент, Западу стоило бы побольше помогать Украине по военной части, а также по части отношений с НАТО и ЕС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.