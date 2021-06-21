Интересное мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Дэн Хоффман. Пустившись в рассуждения о России, Украине и США, экс-агент подчеркнул: пока Москва явно впереди Вашингтона.

Хоффман высказался по вышеуказанной теме на Fox News, отметив, что ситуация сложилась следующая. В результате политики, реализуемой Москвой, представители Запада вынуждены по своей же воле совершать действия, выгодные Кремлю.

«Россия ясно дает понять, что Украина входит в её сферу интересов, при этом она не считает себя стороной конфликта в Донбассе.

Очевидно, что у России не было планов вторгаться в соседнюю страну, когда она сконцентрировала войска на границе, это привело бы к массовому кровопролитию с обеих сторон.

При этом президент России Путин получил то, что хотел, отведя войска: он заставил США отступить», — объяснил Хоффман.