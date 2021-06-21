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Премьер Пакистана объяснил, что может случиться в Афганистане после ухода США

Мир

Вывод американских военных из Афганистана — повод для беспокойства: страна остаётся в состоянии политической нестабильности, и этим могут воспользоваться самые разные силы.

Премьер Пакистана объяснил, что может случиться в Афганистане после ухода США

Напомним, что ранее американский лидер Джо Байден назвал ключевую дату: 11 сентября. Именно до этого дня Штаты выведут из Афганистана своих военных. Процесс стартовал 1 мая.

"Я пришёл к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой", — сказал ранее Байден, обратившись к американцам по телевидению.

Комментарий касательно ухода США из Афганистана предоставил для HBO и Axios премьер-министр Пакистана Имран Хан. Отчасти он рад: военными методами ситуацию в Афганистане действительно разрешить не удастся. Однако есть и повод для беспокойства.

"[Я] встревожен, что они уходят без [достижения] политического урегулирования, там существует вероятность гражданской войны", — сказал политик.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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