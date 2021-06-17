Экс-премьер Украины оценил "деятельность" Киева перед саммитом России и США

Руководство Украины, выступающее с критикой в адрес президента США Джо Байдена, очень напоминает Моську. Ту самую, что лает на слона, заявил Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о нынешних украинских властях, развивших бурную деятельность перед саммитом РФ — США, который прошёл 16 июня в Женеве. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне этого события заявил, что Украина не признает никаких договорённостей, которые могут быть достигнуты между Путиным и Байденом по украинскому вопросу без участия Украины. Президент "незалежной" Владимир Зеленский также выступил с рядом любопытных заявлений в адрес США, ЕС и НАТО. А после российско-американских переговоров украинское руководство дружно обиделось, что Украине было уделено недостаточно внимания.

"Слушай, Кулеба! Кто ты такой, чтобы вообще рассуждать в таком ключе о том же Байдене?" — поинтересовался экс-премьер Украины у нынешнего главы МИД.

По мнению Николая Азарова, действующие украинские власти демонстрируют полную деградацию. Особенно это стало заметно в последнюю неделю перед встречей президентов России и США, которая "ознаменовалась наездами различных "кулеб" и того же Зеленского с требованиями взять их срочно в НАТО, ещё куда-то", приводит слова украинского политика "Свободная пресса".

"Одним словом, если что-то брякаешь, надо подумать, как слово твоё отзовётся", — резюмировал Николай Азаров.

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