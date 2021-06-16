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Зеленский пригрозил Европе "очень сильной, самой мощной" украинской армией

Мир » Бывший СССР » Украина

В Европе идёт война, на которой умирают украинцы. Но завтра на месте Украины может оказаться другая страна, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский пригрозил Европе "очень сильной, самой мощной" украинской армией

Украина готова быть полноправным членом НАТО больше, чем большинство европейских стран, считает украинский гарант. Такую готовность он объяснил тем, что Украина вот уже на протяжении семи лет денно и нощно защищает "все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза". Поэтому западные страны "должны осознать", что эта война уже завтра может оказаться на границе любой европейской страны. И помочь Украине вернуть "временно оккупированные территории".

"И если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил готовность "потратить всё, что есть" для достижения этой цели. По его словам, в этом случае украинцы будут думать о том, как защитить свой дом и семью, вместо того чтобы развивать страну. При этом Зеленский уточнил, что Германия, Франция и США "могут сделать больше" для Украины, но их поддержка "никогда не будет достаточной".

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Автор: Людмила Черткова
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