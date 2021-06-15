Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорённости между Владимиром Путиными и Джо Байденом не будут приняты официальным Киевом. По его словам, никакие компромиссы по украинскому вопросу не могут быть приняты без участия Украины.
"Никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", — приводят ukranews.com слова Кулебы.
Вместе с тем, Кулеба заявил, что не беспокоится по поводу встречи Путина и Байдена. Министр отметил, что никаких компромиссов по поводу Украины принято не будет.
Кулеба также заявил, что разговор про Украину будет одним из самых главных на встрече Путина и Байдена.
Ранее сообщалось, что вопрос Украины будет поднят на встрече Путина и Байдена. В составе российской делегации в Женеву приехал зампред администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление.
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