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Польша прояснила судьбу Baltic Pipe

Мир

Новости из Польши: Варшава спешит успокоить всех неравнодушных к её проекту Baltic Pipe. Угроз для газопровода на данный момент нет, и власти Польши надеются на общеевропейское "благоразумие" по этому вопросу, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Польша прояснила судьбу Baltic Pipe

Слова Моравецкого приводит Polskie Radio. Политик в ходе выступления на одной из пресс-конференций сообщил, что Baltic Pipe важен для всей Европы, поскольку позволит обеспечить её независимость от поставок газа из РФ.

"Польско-новержско-датский газопровод крайне важен не только для энергетического суверенитета Польши, но и для независимости всей Европы от российского газа.

Мы завершим этот проект, я в этом уверен, несмотря ни на что. Благоразумие в Европе возобладает. Так что, мы не переносим сроки строительства проекта и уверены, что его судьбе ничего не угрожает", — заявил Моравецкий.

Напомним, что ранее с Baltic Pipe случился казус: нужное для строительство разрешение отозвала Дания. В качестве причины была указана экология: якобы недостаточно проработан вопрос защиты дикой природы при работах.

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Автор: Константин Шапров
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