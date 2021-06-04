Флагман отказа: зачем Польше Baltic Pipe и почему его идея сомнительна

Новости по проекту Baltic Pipe неутешительны для Польши: в Дании случились сложности с разрешением на строительство, придётся подождать. Датчане кивают на экологию, сообщая: недостаточно проработан вопрос защиты дикой природы в ходе строительства.

Напомним, что в Польше рекламировали Baltic Pipe ни много ни мало как замену "СП-2". В Берлин даже поступало предложение: если "СП-2" всё-таки не достроят, добро пожаловать в Baltic Pipe.

"Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран", — высказался на Польском радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

Насколько газопровод важен для Варшавы? Изменит ли он расстановку "газовых сил" в Европе? Корреспонденты "Правды. Ру" пообщались с Алексеем Гривачом, заместителем генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности.

Флагман отказа: зачем Польше Baltic Pipe

Для Варшавы Baltic Pipe — один из флагманов энергетической политики, направленной на отказ от российского газа. И если газопровод не будет построен в ближайшее время, то эта политика как минимум окажется под большим вопросом, уверен эксперт.

"На самом деле газопровод изначально был достаточно сомнителен. Потому что речь идёт о перенаправлении какой-то части газа с норвежского шельфа. В лучшем случае Норвегия в ближайшие годы будет поддерживать объёмы добычи и экспорта трубопроводного газа. Соответственно, если добавляется еще один маршрут в направлении Польши, то придется снимать какие-то объёмы с других рынков", — объясняет Гривач.

Сами себе "противники": за газом — всё равно в РФ?

Если случится длительная заминка, то Польша, по сути, падёт жертвой своей собственной политики, направленной на срыв "Северного потока" и "Северного потока-2".

"И окажутся они примерно в том же положении. Для того, чтобы выполнить баланс, им придётся договариваться о закупках российского газа", — заключает эксперт.

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