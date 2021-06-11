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"Способ первый - РФ в НАТО": эксперт о "починке" отношений Москвы и Варшавы

Мир

Российско-польские отношения находятся не в самой лучшей форме, и ждать позитивных подвижек не стоит. Варшава никогда не сможет отказаться от ненависти к Москве, считает старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы РАН Вадим Волобуев. И США тут ни при чём.

В призме ненависти: что не устраивает Варшаву

Россия Польша
 

Волобуев объяснил ситуацию для "Общественной службы новостей". Он считает, что причина сложных отношений по линии "Москва — Варшава" заключается в политике, проводимой российской стороной. В частности, поляков не устраивает удержание Кремлём "сфер влияния" в Белоруссии и на Украине.

При этом отношения "Москва — Вашингтон" на ситуацию не влияют: даже если стороны вдруг станут "друзьями", Варшава останется на выбранном курсе ненависти.

"Отношения Польши к России не зависят от американо-российских. Наоборот, если они наладятся, то поляки воспримут это, как удар в спину и предательство", — считает Волобуев

Один из вариантов "исправления": Россия в НАТО

вашингтон
Вашингтон

Так что не стоит тешить себя иллюзиями: интересы России и Польши как расходились ранее, так и продолжат расходиться в будущем. И от того, кто именно сидит в Белом доме, ситуация не зависит.

"Исправить это можно только двумя способами, но оба — недостижимы.

Первый способ: Россия войдёт в НАТО. Это не шутка, я серьёзно говорю. Второй способ: Россия откажется от политики "сфер влияния", то есть откажется от Украины, Белоруссии и целиком изменит свою внешнюю политику.

Конечно, то, что мы зовём "сферами влияниями", поляками оценивается, как попытка восстановить Российскую империю или Советский союз. Они воспринимают это, как прямую угрозу себе", — объяснил Волобуев.

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