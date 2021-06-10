Политику "сломали", с угрозой ошиблись: европейцы высказались о США

Жители стран Европы высказали своё мнение о США. И оказалось, что лишь каждый пятый европеец солидарен с утверждением о том, что у Штатов и Европы — общие ценности.

Данные опроса приводит Bloomberg, проводили его эксперты из Datapraxis и YouGov. В выборку попали жители сразу 12 стран Евросоюза.

Как оказалось, большая часть европейцев считают: сотрудничать с США необходимо лишь в стратегических целях. При Трампе между Европой и США усилились разногласия, и новая американская администрация пока не успела их "разгрести".

Также интересны следующие факты:

политическую систему США охарактеризовали как "сломанную" примерно 50% опрошенных французов, немцев и испанцев;

в качестве основного источника угрозы жители Европы видят не столь "любимый" американцами Китай, а Турцию.

При этом растёт и разочарование в ЕС: большинство опрошенных жителей Италии, Франции, Германии и Испании сообщили, что веру в объединение уже утратили.

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