Жители стран Европы высказали своё мнение о США. И оказалось, что лишь каждый пятый европеец солидарен с утверждением о том, что у Штатов и Европы — общие ценности.
Данные опроса приводит Bloomberg, проводили его эксперты из Datapraxis и YouGov. В выборку попали жители сразу 12 стран Евросоюза.
Как оказалось, большая часть европейцев считают: сотрудничать с США необходимо лишь в стратегических целях. При Трампе между Европой и США усилились разногласия, и новая американская администрация пока не успела их "разгрести".
Также интересны следующие факты:
При этом растёт и разочарование в ЕС: большинство опрошенных жителей Италии, Франции, Германии и Испании сообщили, что веру в объединение уже утратили.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.