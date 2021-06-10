30% американцев уверены: Трамп ещё вернётся в Белый дом

Опрос, проведённый Politico/Morning Consult, показал, что 29% американцев действительно верят, что бывший президент Дональд Трамп снова окажется в Белом доме уже в этом году. Причём, 13% из них — демократы.

Согласно опубликованным результатам опроса, проведённого среди более чем 1900 взрослых американцев, большинство демократов и республиканцев (75%) считает, что демократия в стране находится под угрозой.

"Уровень пропаганды в нашей стране невероятно опасен”, — написала либеральная писательница Эми Саскинд в "Твиттере" в ответ на опрос.

Пользователи соцсетей с ней в основном согласны

© twitter. com автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

К слову, напомним, проведённый ранее Институтом исследований общественных религий в США опрос показал, что 15% американцев верят, что "страной правят сатанисты" и "скоро грянет буря".

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