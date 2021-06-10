Опрос, проведённый Politico/Morning Consult, показал, что 29% американцев действительно верят, что бывший президент Дональд Трамп снова окажется в Белом доме уже в этом году. Причём, 13% из них — демократы.
Согласно опубликованным результатам опроса, проведённого среди более чем 1900 взрослых американцев, большинство демократов и республиканцев (75%) считает, что демократия в стране находится под угрозой.
"Уровень пропаганды в нашей стране невероятно опасен”, — написала либеральная писательница Эми Саскинд в "Твиттере" в ответ на опрос.
Пользователи соцсетей с ней в основном согласны
К слову, напомним, проведённый ранее Институтом исследований общественных религий в США опрос показал, что 15% американцев верят, что "страной правят сатанисты" и "скоро грянет буря".
Читайте также:
Аналитик CNN: Трамп ожидает, что его восстановят в должности к августу
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.