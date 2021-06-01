21 заключенный в 9 тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш отказались условно-досрочно выйти на свободу, опасаясь заразиться коронавирусом.
Об этом сообщает газета The Indian Express со ссылкой на отчет агентства PTI.
Один из них, Ашиш Кумар, приговоренный к 6 годам за доведение до самоубийства своей жены, заявил, что чувствует себя в большей безопасности за решеткой, чем вне тюрьмы.
Комментируя решение заключённых, генеральный директор администрации тюрем штата Уттар-Прадеш Ананд Кумар предположил, что отказы от освобождения досрочно могут быть вызваны тем фактом, что 90 дней условно-досрочного освобождения не добавляются к сроку отбывания наказания. Кроме того, он говорит, что несколько осужденных боятся остаться без еды и медицинской помощи при выходе.
"Заключенные говорят, что медицинские осмотры регулярно проводятся в тюрьмах. Они получают еду вовремя, находятся в безопасности и здоровы в тюрьмах. Заключенные говорят, что, как только они выйдут из тюрьмы, им придется бороться, чтобы зарабатывать на жизнь", - сказал Кумар.
Напомним, Индия является страной, наиболее пострадавшей от коронавирусной пандемии.
По официальным данным на начало недели, в стране
К слову, временное условно-досрочное освобождение уже вводилось в штате Уттар-Прадеш во время первой волны пандемии в 2020 году. Тогда на свободу вышли 2256 заключенных. В этом году планируется освободить 2 456 «сидельцев».
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