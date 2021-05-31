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Европейские СМИ: Дания помогала АНБ следить за европейскими политиками

Мир

"Национальное разведывательное управление США получило поддержку от Дании в шпионаже за европейскими политиками, и президент Джо Байден хорошо информирован".

Европейские СМИ: Дания помогала АНБ следить за европейскими политиками

К такому выводу пришли журналисты ряда европейских СМИ, проводивших собственное расследование, поводом для которого стали заявления Эдварда Сноудена.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк Вальтер-Штайнмайер входят в число тех, за кем шпионило АНБ при сотрудничестве и помощи Датской службы оборонной разведки (FE)", говорится в материалах, опубликованных по результатам расследования.

Шпионаж США не только за своими гражданами, но и за лидерами зарубежных стран — это обвинение, которое всплыло на свет в 2013 году, главным образом благодаря документам, обнародованным бывшим подрядчиком АНБ, ставшим разоблачителем — Эдвардом Сноуденом. Утечки Сноудена, в частности, показали, что личный сотовый телефон Меркель прослушивался американскими властями.

Новые разоблачения появились после того, как несколько европейских новостных агентств — в том числе датская государственная телекомпания DR, немецкая NDR, шведская SVT, норвежская NRK и французская Le Monde — получили доступ к внутренним отчетам и информации из источников датской секретной службы.

Как Дания замешана в истории с прослушками политиков ЕС

По данным СМИ, политики в Германии, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Франции и даже датской финансовой индустрии также становились мишенями АНБ с помощью датских шпионов. Датское правительство, как сообщается, знало об этом сотрудничестве в течение многих лет и вынудило руководство FE уйти в отставку в 2020 году после того, как это "сотрудничество" обнаружилось после внутреннего расследования.

Однако датчане не сообщили о своих выводах ни одному из союзников по Европейскому союзу.

Шпионаж осуществлялся главным образом путем захвата датских систем электронной связи, поскольку в стране имеются посадочные станции для подводных интернет-кабелей между многими странами, такими как Германия и Швеция. Используя телефонные номера политиков и чиновников, власти могли получать сообщения и телефонные звонки, в то время как те, за кем шпионили, ничего не знали.

Сноуден, который рассказал миру об АНБ, когда Байден был вице-президентом, говорит, что нынешний президент "хорошо подготовлен” к ответу на обвинения и что должно быть требование "полного раскрытия” как от Дании, так и от США.

"Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он вскоре посетит Европу, поскольку, конечно же, он был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз, -написал Сноуден в своем твиттере. — Должно быть четкое требование о полном публичном раскрытии не только от Дании, но и от их старшего партнера.”

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

В ответ на эти сообщения министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что они "серьезно относятся к этим обвинениям”, а министр обороны Швеции Петер Хультквист сказал, что он "требует полной информации об этих вещах".

Бывший лидер немецкой оппозиции и соперник Меркель Пер Штайнбрюк, который также, как сообщается, "был под контролем", заявил немецкой телекомпании ARD, что считает сложившуюся ситуацию "скандалом".”

"Нелепо, что дружественные спецслужбы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран”, — сказал он.

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Сноуден продолжает разоблачать США
Автор: Ольга Лебедева
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