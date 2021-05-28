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На Украине снова предложили провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

Мир » Бывший СССР » Украина

По мнению украинской стороны, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться не в Москве и не в Киеве.

На Украине снова предложили провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

Ранее украинская сторона инициировала обсуждение с Москвой возможной встречи лидеров России и Украины. При этом высказывались разные соображения о месте встречи. В частности, Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война". В ответ Владимир Путин пригласил Зеленского приехать в Москву. Назывались также и другие потенциальные площадки для встречи.

"Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах — в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", — заявил в пятницу, 28 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".

Подоляк выразил мнение, что такой страной мог бы стать Ватикан. Это уже второе упоминание Ватикана в контексте площадки для переговоров Путина и Зеленского. Ранее "идеальным местом для встречи" его называл сам Зеленский.

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Автор: Людмила Черткова
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