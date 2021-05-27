Пользователи Интернета в Польше неоднозначно восприняли выступление главы государства Анджея Дуды в Грузии, где он назвал Россию "ненормальной" страной.
"Нужно говорить прямо: Россия нормальным государством не является. Она не то государство, которое нормально себя ведёт. Это страна-агрессор", — заявил Дуда.
Многие пользователи в Польше поддержали президента, но были и такие, которые не приветствовали подобную риторику. Поляки называют Дуду "дешёвым пропагандистом" и говорят, что такое поведение недостойно главы государства.
Также некоторые граждане Польши отмечают, что Дуда действует с подачи других стран Запада, в частности США.
"А заявление согласовано с американским посольством в Варшаве?" — задался вопросом один из пользователей.
"Оскорблять такого сильного соседа — демонстрировать большую глупость", — пишет другой.
Поляки предложили своему президенту высказать недовольство в лицо Владимиру Путину.
"Пусть Путин знает, какой сильной стала Польша. Или смелости не хватает?"
Также Дуду назвали "глупцом" из-за того, что своё заявление он сделал сейчас, а не после встречи президента России с главой США Джо Байденом.
"После встречи Путина и Байдена ветер подует в другую сторону".
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