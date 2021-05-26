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Пашинян недоволен "медленным" ОДКБ и думает пойти в СБ ООН

Мир

Новые подробности касательно ситуации на армяно-азербайджанской границе: по мнению и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Баку хочет провокации военного конфликта.

Пашинян недоволен "медленным" ОДКБ и думает пойти в СБ ООН

Как сообщает ТАСС, Пашинян заявил: одна из целей военных Азербайджана — создание коридора в Нахичевань. Скорость, с которой работают над ситуацией в рамках ОДКБ, Пашиняна не устраивает, так что он "рассматривает возможность" обратиться ещё и в СБ ООН.

"Армения не подпишет документ о комиссии по демаркации границы с Азербайджаном до вывода его сил с территории страны", — также заявил Пашинян.

Напомним, что ранее о работе в рамках ОДКБ по вопросам, поднятым Ереваном, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что работу проводили руководители МИД ОДКБ.

Также 19 мая о ситуации на границе Армении и Азербайджана пообщались по телефону президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они пришли к выводу, что необходимо разрешить ситуацию

"исключительно политико-дипломатическими методами".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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