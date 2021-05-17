Пашинян: Армения активирует "процедуры в соответствии с ОДКБ"

Продолжает оставаться сложной ситуация на границе Азербайджана и Армении. В частности, на некоторых участках зафиксировано "агрессивное поведение" азербайджанских военных.

"После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряжённости и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой", — написал в Facebook и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Напомним, что ранее на портале Минобороны Азербайджана сообщили, что в стране стартуют учения с участием до 15 тысяч военных, а также 300 единиц бронетехники.

"Основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в отечественной войне", — указали на портале 16 мая.

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