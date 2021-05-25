Белорусское посольство в Канаде закроется

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял ранее о намерении произвести "ротацию" дипломатических кадров, закрыв посольства в "бесперспективных" странах.

Постановление кабмина Белоруссии зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов и вступит в силу после его опубликования. В документе сообщается о предстоящем закрытии посольства Белоруссии в Канаде:

"Название акта — о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Вид акта, орган принятия, дата и номер принятия (издания) — постановление Совета министров Республики Беларусь от 22 мая 2021 года №287", — цитирует РИА Новости.

Такое решение было принято по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Министр иностранных дел республики Владимир Макей объявил, что дипломатические представительства Республики Беларусь в "бесперспективных" странах будут закрыты. С другой стороны, дипломатическое присутствие может быть расширено в тех регионах, где оно принесёт больше пользы.

Обострение ситуации вокруг Белоруссии началось с экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair и последовавшего задержания блогера Романа Протасевича, находившегося на борту самолёта.

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