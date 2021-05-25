Новые подробности о возможном содержимом санкционных "пакетов", которые в ЕС планируют принять против РБ в силу инцидента с самолётом компании Ryanair. Под угрозой могут оказаться "определённые сектора" белорусского хозяйства, сообщают в МИД Литвы.
"…в рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Белоруссии Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определённых секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС", — сообщил журналистам глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Например, санкционный "ответ" может охватить такие отрасли, как "нефтянка", машиностроение и производство удобрений. Уточнение по отраслям дал на радио"Эхо Москвы" замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас:
"…будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта.
Это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, [включать] технологии, которые поступают в Белоруссию из Европы и ограничение финансовых механизмов".
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