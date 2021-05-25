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Нечего разбираться: ЕС "ударил" санкциями по Белоруссии

Мир » Европа » Евросоюз

ЕС вводит санкции в отношении Белоруссии из-за посадки в минском аэропорту самолёта компании Ryanair.

Нечего разбираться: ЕС "ударил" санкциями по Белоруссии

Пакет включает запрет европейским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты страны, а также персональные санкции "в отношении должностных лиц, связанных с отклонением рейса".

Кроме того, как заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, инвестиционный экономический пакет ЕС в размере €3 мрд для Белоруссии будет отложен до тех пор, пока "эта страна не станет демократической".

Напомним, сразу после инцидента в минском аэропорту, лидеры ЕС назвали происшествие "наглым захватом” лайнера Ryanair и потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича.

"Мы не потерпим, чтобы кто-то пытался играть в русскую рулетку с жизнями невинных гражданских лиц”, — заявил в понедельник глава Совета ЕС Шарль Мишель, председательствовавший на заседании ЕС.

В Брюсселе также призвали Международную организацию гражданской авиации начать расследование того, что они считают беспрецедентным шагом, государственным терроризмом или пиратством.

Текст резолюции был одобрен всеми лидерами блока.

"Это атака на демократию, — заявила фон дер Ляйен. — Это нападение на свободу слова. И это нападение на европейский суверенитет. И это возмутительное поведение требует решительного ответа”.

В понедельник одна европейская авиакомпания — British Airways — уже перенаправила рейс в обход территории Белоруссии, воспользовавшись вместо этого российским воздушным пространством, сообщается на сайте Flightradar24.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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