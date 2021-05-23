Европа разгневана и обвиняет Минск в захвате самолёта

Европейские лидеры проявили полное единодушие по вопросу посадки в минском аэропорту авиалайнера компании Ryanair, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс, и последовавшего за этим задержания находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича, редактора канала NEXTA.

Политики ЕС в один голос заявили, что рассматривают возможность введения санкций против Беларуси, назвав инцидент "захватом гражданского самолёта".

Напомним, что всего за несколько минут до того, как рейс Ryanair должен был выйти из белорусского воздушного пространства в литовское, его экипаж получил приказ от белорусского управления воздушного движения развернуться "из-за предположения о бомбе на борту". Белорусский истребитель МиГ-29 поднялся, чтобы сопроводить Boeing 737-8AS в Минск, хотя самолет находился в тот момент гораздо ближе к Вильнюсу.

Пресс-служба аэропорта белорусской столицы, сообщила, что никакой бомбы в самолете обнаружено не было.

Белорусская оппозиция напомнила, что она есть

Белорусская оппозиция заявила, реальной причиной разворота самолёта со 123 пассажирами на борту было "желание Александра Лукашенко арестовать Протасевича".

Светлана Тихановская потребовала "немедленного освобождения Протасевича" и призвала Международную организацию гражданской авиации "принять меры".

Что говорят в Европе

Евросоюз

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что виновные в "угоне самолета должны быть наказаны.”

Она написала в Twitter, что европейские лидеры обсудят, какие "действия предпринять” на ранее запланированной встрече в понедельник в Брюсселе.

Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила, что "режим Лукашенко вновь продемонстрировал свое презрение к международному сообществу и его гражданам.”

"Симулировать угрозу взрыва и посылать МиГ-29, чтобы заставить борт Ryanair прибыть в Минск, и там арестовать журналиста @nexta по политически мотивированным обвинениям, опасно и отвратительно”, — написала она в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.”

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил, что "эта диковинная акция Лукашенко будет иметь серьезные последствия.”

ИКАО "сильно обеспокоена очевидной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции.”

Высокопоставленный европейский дипломат, выступая на условиях анонимности "из-за деликатности разворачивающейся ситуации", заявил Washington Post, что европейским политикам "необходимо будет обсудить, безопасно ли по-прежнему летать над белорусским воздушным пространством".

"Полеты в Северную и Восточную Европу часто стараются избегать российского воздушного пространства. Если белорусское воздушное пространство также будет закрыто, полеты с севера на юг в Европе могут стать довольно окольными", — цитирует его слова таблоид.

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