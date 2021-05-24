Протасевич заявил, что он здоров и даёт признательные показания

Всем переживающим о судьбе политзаключённых Белоруссия показала Романа Протасевича в добром здравии и в процессе дачи признательных показаний следствию.

Телеканал "Беларусь-1" в понедельник, 24 мая, опубликовал видеозапись, из которой следует, что один из основателей признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Таким образом, были одномоментно опровергнуты распространившиеся было слухи, что блогер-экстремист якобы умирает от болезни сердца в какой-то тюремной больнице.

"Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону", — говорит Протасевич на видео.

В октябре 2020 года КГБ Белоруссии внёс основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, причастных к терроризму. В соответствии с законодательством Республики Беларусь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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