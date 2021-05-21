В Израиле стихнут обстрелы - стороны конфликта договорились

Израильское правительство согласилось на взаимное с ХАМАС и палестинским исламским джихадом прекращение огня, по плану, ранее предложенному Египтом.

"Израиль принял предложение о прекращении огня при посредничестве Египта, что положит конец 11-дневным ракетным ударам по Израилю и бомбардировкам ЦАХАЛОМ Газы", — сообщила пресс-служба Биньямина Нетаньяху в четверг вечером по местному времени.

Как сегодня пишут израильские СМИ, советник по национальной безопасности Меир Бен Шаббат был уполномочен начать переговоры с Египтом по инициативе прекращения огня, проработать детали и дату начала.

"Перемирие будет взаимным и безоговорочным", — говорится в заявлении израильского кабинета министров.

Со своей стороны ХАМАС и "Исламский джихад" подтвердили, что будут соблюдать режим прекращения огня, сообщив агентству Reuters, что "взаимное и одновременное” перемирие с Израилем начнется в 2 часа ночи по местному времени в пятницу.

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