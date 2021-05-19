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Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном

Мир » Бывший СССР » Армения

Вооружённые силы Армении развернули дополнительные силы на участке границы с Азербайджаном в Сюникской области. Так минобороны Армении ответило на работы "по уточнению границ" со стороны Баку.

Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном

Инцидент на границе произошёл 12 мая. По заявлению минобороны, ситуация до сих пор не урегулирована. 19 мая происшествие обсудили главы МИД России и Армении. Кроме того, армянская сторона обратилась в ОДКБ.

В минобороны Армении заявили, что развёртывание дополнительных сил не оставляет Азербайджану возможности манёвра. По заявлению ведомства, военные должны будут вернуться на свои позиции.

"В предыдущие два дня на местности были развернуты дополнительные подразделения ВС Армении, что лишило азербайджанских военных даже теоретической возможности предпринимать какие-либо действия", — говорится в сообщении минобороны Армении.

В Армении надеются на мирное решение инцидента, но оставляют за собой право на решение вопроса "силовыми способами".

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