EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доллар подготовил россиянам сюрпризы
Врачи назвали пять нездоровых продуктов, которых следует избегать всем
Работы Шойгу собрали 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе
Госдеп США высказался о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном
Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в рамках ОДКБ
Жители ЦАР восторженно встретили российский фильм "Турист"
Отказ от вакцинации в Таиланде стал уголовно наказуемым деянием
Историк моды Васильев раскрыл секрет популярности Бузовой
Экономист оценил роль McDonald's в российской экономике

Украина испугалась слов Путина об "анти-России"

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применял такую лексику в отношении "соседа".

По словам Климкина, Путин всегда говорил об Украине, как о постоянном источнике проблем, но никогда не употреблял такую лексику. Поэтому он опасается, что после таких слов последует "очень жёсткий" ответ Москвы. Причём Климкин уверен, что фраза российского президента — это не очередная находка спикеров.

павел климкин
павел климкин

Ранее Путин сказал, что Украина с подачи Запада превращается в антипода России, "в какую-то анти-Россию". Поэтому оттуда постоянно будут приходить новости, "требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации".

Также президент отметил, что сейчас на Украине идёт "зачистка политического поля". В частности, "кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики". Хотя, по его словам, многие украинцы, в том числе "лица из высшего политического руководства страны" продолжают работать с РФ "и ничего, это считается нормой". Путин добавил, что Россия будет на это реагировать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Украина – это российская территория по праву? / Отвечает Евгений Фёдоров
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Украина испугалась слов Путина об "анти-России"
Российский бизнесмен и дочь депутата Госдумы разводятся в Лондоне
Доллар подготовил россиянам сюрпризы
Врачи назвали пять нездоровых продуктов, которых следует избегать всем
Знак зодиака 15 мая: знаменитые Тельцы
Работы Шойгу собрали 40 миллионов рублей на благотворительном аукционе
Партия Порошенко потребовала от Зеленского съехать из госрезиденции
Госдеп США высказался о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном
Ильшат Гафуров: трагедия в Казани требует отдельного изучения
Российский паспорт для граждан ДНР и ЛНР – щит и броня. Но кое-что недоработано
Популярное
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна устроил драку с нардепом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил".

Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Поляки вступились за президента Лукашенко
Новости Белоруссии
Поляки вступились за президента Лукашенко
Мир. Новости мира
Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы
Новости Украины
Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?
Соломон Соловьев Знак зодиака 15 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Общество
Спасшийся ученик 8 "А" из казанской школы рассказал о нападении
Мир. Новости мира
Правительство РФ обнародовало список недружественных государств
Депутат Рады заявил, что Кубань должна принадлежать Украине
Мир. Новости мира
Депутат Рады заявил, что Кубань должна принадлежать Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников