Украина испугалась слов Путина об "анти-России"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применял такую лексику в отношении "соседа".

По словам Климкина, Путин всегда говорил об Украине, как о постоянном источнике проблем, но никогда не употреблял такую лексику. Поэтому он опасается, что после таких слов последует "очень жёсткий" ответ Москвы. Причём Климкин уверен, что фраза российского президента — это не очередная находка спикеров.

павел климкин

Ранее Путин сказал, что Украина с подачи Запада превращается в антипода России, "в какую-то анти-Россию". Поэтому оттуда постоянно будут приходить новости, "требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации".

Также президент отметил, что сейчас на Украине идёт "зачистка политического поля". В частности, "кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики". Хотя, по его словам, многие украинцы, в том числе "лица из высшего политического руководства страны" продолжают работать с РФ "и ничего, это считается нормой". Путин добавил, что Россия будет на это реагировать.

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