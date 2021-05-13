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Сан-Марино открывается для прививочного туризма, но не для итальянцев

Мир » Европа

Правительство Республики Сан-Марино объявило о первых результатах двух исследований вакцины "Спутник V", широко используемой в этой маленькой стране.

Сан-Марино открывается для прививочного туризма, но не для итальянцев

Об этом пишет Agenzia Giornalistica Italia.

Эффективность близкая к 100%

Первое исследование, проведённое совместно с Болонским университетом и институтом Спалланцани в Риме, было посвящено выявлению побочных реакций на введение препарата, которые на данный момент "можно сказать, практически нулевые".

Отдельно исследовались антитела, вырабатываемые после вакцинации.

"Исследование всё еще продолжается, но собранные на данный момент данные показывают, что эффективность вакцины выше, чем указанная в исследованиях, опубликованных в специализированных журналах, таких как Lancet. У нас эффективность, близкая к 100% ", — заявили в правительстве.

Члены Государственного конгресса (правительства) оценили сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) как "отличное", а выбор использования "Спутника V" — как "выигрышный".

Страна, насчитывающая 34 тысяч жителей, не является членом ЕС, укрепляет дипломатические отношения почти со 150 странами мира и работает над расширением этого числа.

"Наша внешняя политика основана на нейтралитете" — подчеркнули в Конгрессе.

Нет случаев заражения коронавирусом

Как сообщает сайт ilsole24orе, число заражений в Сан-Марино, благодаря массовой вакцинации, "сейчас близко к нулю", сказал государственный секретарь по вопросам здравоохранения Роберто Чиаватта.

По его словам, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 5086 человек. За последние 24 часа (11-12 мая) новых случаев не зарегистрировано. Всего зафиксировано 90 летальных исходов. По состоянию на 10 мая, было сделано 34 011 прививок, из которых 21 389 — первой дозой, а 12 622 — второй. 52,1% вакцинированных — женщины.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев применялась вакцина "Спутник V", (по данным РФПИ — 90%), и в меньшей степени вакцина Pfizer-Biontech, полученная по соглашению с Италией.

"В течение пары недель мы ожидаем, что сможем охватить 60% жителей, вакцинированных обеими дозами", — сказал Чиаватта.

Уколем всех, кроме итальянцев

Правительство Сан-Марино приняло решение с 17 мая открыть "прививочный туризм", поскольку есть договорённость с РФПИ о новых закупках. Вакцинация будет стоить туристу 50 евро. Пребывание должно составлять не менее трёх ночей сразу после первого укола и три ночи после второго. Фактически, вторая доза российской вакцины вводится через 21 день после первой.

По словам чиновников Сан-Марино, это поможет возобновить туризм, который до пандемии всегда был одной из самых крупных статей пополнения государственного бюджета.

Несмотря на просьбы мэров муниципалитетов соседних итальянских городов, итальянцам пока будет отказано в вакцинации в Сан-Марино, поскольку до сих пор нет конкретного соглашения с Римом.

По вопросу о европейском "зелёном пропуске" власти Сан-Марино объявили, что они начали диалог с Европейским союзом вместе с другими анклавными государствами (Андорра, Ватикан и Княжество Монако), чтобы "включить вакцинацию "Спутником V" в сертификат.

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Интересные факты про Сан - Марино
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Нина Лебедь
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