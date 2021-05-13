Байден заверил Нетаньяху, что США полностью на стороне Израиля

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил твердую поддержку Тель-Авиву.

Байден подтвердил "непоколебимую” приверженность Вашингтона безопасности Израиля и его "законному праву на самооборону” на фоне новой вспышки боевых действий в блокированном палестинском анклаве.

"Президент США осудил ракетные удары ХАМАСА и других террористических группировок, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву, а также кратко упомянул о важности "защиты гражданского населения, — говорится в сообщении Белого дома. — [Байден] поделился своим убеждением, что Иерусалим, город, имеющий такое большое значение для верующих людей со всего мира, должен быть местом мира".

Нетаньяху со своей стороны в твиттере, высоко оценил "поддержку Байденом права Израиля на самооборону.”

Напомним, что ожесточённые столкновения между израильской армией и боевиками ХАМАС вспыхнули в начале недели на фоне многочисленных протестов против выселения палестинских семей из районов Восточного Иерусалима, на которые претендует Израиль.

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