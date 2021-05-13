Bloomberg: ЕС переживает из-за планов России "присвоить" часть Украины

ЕС всерьёз опасается того, что Россия готовит интеграцию районов восточной Украины, неподконтрольных сейчас Киеву.

Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странами-участницами ЕС.

В документе, упоминаемом информагентством, официальный Брюссель заявляет, что такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в состав России.”

Россия, напомним, неоднократно отрицала планы "захвата" этих территорий, заявляя, что она привержена соглашению 2015 года, в соответствии с которым регионы Донбасса получат значительную автономию в составе Украины.

Вариант получения Донбассом автономии ЕС тоже не устраивает

Евросоюз, оказывается, обеспокоен тем, что, в случае получения — таки восточными регионами Украины автономии, Донбасс будет пользоваться правом вето на "национальные цели" — членство в НАТО и ЕС.

Чтобы этого не допустить, еврочиновники предложили варианты действий блока для "укрепления устойчивости Украины к российской агрессии".

На что готовы пойти в ЕС, чтобы "не отдать Донбасс России"

Список предлагаемых Брюсселем действий:

усиление поддержки Украины в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации”;

помощь Украине в реализации программы вакцинации от коронавируса, "во избежание дальнейшего ослабления страны в результате затяжного медицинского и социально-экономического кризиса”;

укрепление энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

активизация усилий по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и части Донбасса;

рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах безопасности ЕС.

К слову, как отмечает Bloomberg, послы ЕС в комитете по политике и безопасности блока "во время обсуждения документа имели разные взгляды на его содержание".

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