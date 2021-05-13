ЕС всерьёз опасается того, что Россия готовит интеграцию районов восточной Украины, неподконтрольных сейчас Киеву.
Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странами-участницами ЕС.
В документе, упоминаемом информагентством, официальный Брюссель заявляет, что такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в состав России.”
Россия, напомним, неоднократно отрицала планы "захвата" этих территорий, заявляя, что она привержена соглашению 2015 года, в соответствии с которым регионы Донбасса получат значительную автономию в составе Украины.
Евросоюз, оказывается, обеспокоен тем, что, в случае получения — таки восточными регионами Украины автономии, Донбасс будет пользоваться правом вето на "национальные цели" — членство в НАТО и ЕС.
Чтобы этого не допустить, еврочиновники предложили варианты действий блока для "укрепления устойчивости Украины к российской агрессии".
Список предлагаемых Брюсселем действий:
К слову, как отмечает Bloomberg, послы ЕС в комитете по политике и безопасности блока "во время обсуждения документа имели разные взгляды на его содержание".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.