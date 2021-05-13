Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании
За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения
Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая
Стало известно, что Медведчука планируют арестовать
Российские и украинские ядерщики исключили новую катастрофу на ЧАЭС
Москалькова посоветовала периодически обследовать владельцев оружия
Как получить налоговый вычет за лечение, объяснила адвокат
Генсек ООН намекнул ВОЗ, что пора признать "Спутник V"

Bloomberg: ЕС переживает из-за планов России "присвоить" часть Украины

Мир » Европа » Евросоюз

ЕС всерьёз опасается того, что Россия готовит интеграцию районов восточной Украины, неподконтрольных сейчас Киеву.

Bloomberg: ЕС переживает из-за планов России "присвоить" часть Украины

Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странами-участницами ЕС.

В документе, упоминаемом информагентством, официальный Брюссель заявляет, что такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в состав России.”

Россия, напомним, неоднократно отрицала планы "захвата" этих территорий, заявляя, что она привержена соглашению 2015 года, в соответствии с которым регионы Донбасса получат значительную автономию в составе Украины.

Вариант получения Донбассом автономии ЕС тоже не устраивает

Евросоюз, оказывается, обеспокоен тем, что, в случае получения — таки восточными регионами Украины автономии, Донбасс будет пользоваться правом вето на "национальные цели" — членство в НАТО и ЕС.

Чтобы этого не допустить, еврочиновники предложили варианты действий блока для "укрепления устойчивости Украины к российской агрессии".

На что готовы пойти в ЕС, чтобы "не отдать Донбасс России"

Список предлагаемых Брюсселем действий:

  • усиление поддержки Украины в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации”;
  • помощь Украине в реализации программы вакцинации от коронавируса, "во избежание дальнейшего ослабления страны в результате затяжного медицинского и социально-экономического кризиса”;
  • укрепление энергетической безопасности для снижения зависимости от России;
  • активизация усилий по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и части Донбасса;
  • рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах безопасности ЕС.

К слову, как отмечает Bloomberg, послы ЕС в комитете по политике и безопасности блока "во время обсуждения документа имели разные взгляды на его содержание".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как ДНР и ЛНР будут интегрироваться в Россию?
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Bloomberg: ЕС переживает из-за планов России "присвоить" часть Украины
Эксперты: ВОЗ и правительства проспали пандемию, которой могло не быть
Оливер Стоун обвинил США в ведении войны против России
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании
В Германии жгли флаги Израиля и громили мемориал в честь синагоги
За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения
Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая
Стало известно, что Медведчука планируют арестовать
Российские и украинские ядерщики исключили новую катастрофу на ЧАЭС
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Соломон Соловьев Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Ваше здоровье
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Новости Украины
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников