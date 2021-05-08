У США нет желания вводить санкции против России, заявила Псаки

Вашингтон хочет "более предсказуемых и стабильных" отношений с Москвой, но при этом оставляет за собой право на введение дополнительных санкций.

"Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для манёвра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

При этом она подчеркнула, что в долгосрочной перспективе Вашингтон настроен на "более предсказуемые и стабильные" отношения с Москвой. "Это в интересах Соединённых Штатов", — отметила спикер Белого дома. Но это ещё не значит, что США воздержатся от введения дополнительных рестрикций, если (а правильней было бы сказать, когда) усмотрят в действиях России основания для этого.

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