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Удушение и разрушение: в белорусском МИД высказались по санкциям Запада

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Санкции Запада, которые были введены против Белоруссии, преследуют несколько очевидных целей. Несмотря на то, что часто они подаются как "правомерный ответ" на происходящее в стране, по итогу их авторы хотели бы разрушить государственность Белоруссии и помешать развитию экономики.

Удушение и разрушение: в белорусском МИД высказались по санкциям Запада

"Что бы кто ни говорил, истинная цель санкций состоит в удушении экономики и разрушении государственности Беларуси", — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, общаясь с представителями СМИ.

Напомним, что санкции ввели сразу несколько стран (США, представители ЕС, Канада, Великобритания). Санкции направлены как на отдельных лиц, так и на предприятия Белоруссии.

Ранее против Лукашенко решили подать заявление в суд немецкие юристы, у которых на руках оказались многочисленные свидетельства нарушений прав человека в РБ.

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Беларусь, СРОЧНО.! Россия ЭКСТРЕННО сокращает поставки НЕФТИ в Белоруссию.! Санкции США сработали
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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