Удушение и разрушение: в белорусском МИД высказались по санкциям Запада

Санкции Запада, которые были введены против Белоруссии, преследуют несколько очевидных целей. Несмотря на то, что часто они подаются как "правомерный ответ" на происходящее в стране, по итогу их авторы хотели бы разрушить государственность Белоруссии и помешать развитию экономики.

"Что бы кто ни говорил, истинная цель санкций состоит в удушении экономики и разрушении государственности Беларуси", — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, общаясь с представителями СМИ.

Напомним, что санкции ввели сразу несколько стран (США, представители ЕС, Канада, Великобритания). Санкции направлены как на отдельных лиц, так и на предприятия Белоруссии.

Ранее против Лукашенко решили подать заявление в суд немецкие юристы, у которых на руках оказались многочисленные свидетельства нарушений прав человека в РБ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.