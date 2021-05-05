Униженные Лукашенко белорусы пошли за помощью к немецким юристам

Необычные новости из Германии: немецкие юристы обратились в генпрокуратуру города Карлсруэ с обвинениями против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их данным, белорусский лидер виновен в "преступлениях против человечности".

Подробности приводит Tagesspiegel: как оказалось, над делом работают сразу четыре юриста, представляющие интересы десяти жителей Белоруссии. Некоторые подопечные адвокатов уже перебрались в Германию. Уточняется, что на руках у юристов есть доказательства по более чем сотне случаев применения белорусскими властями пыток.

"Все клиенты сообщают о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жёстком обращении. Их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, им угрожали, их оскорбляли и подвергали другим унижениям", — указывают адвокаты.

Согласно принципам универсальной юрисдикции, преступления определённого рода могут преследоваться даже из других стран и даже в том случае, если ни жертвы, ни обвиняемые не являются немецкими гражданами, уточняет Tagesspiegel.

В случае, если следственные мероприятия всё-таки начнут, то подозреваемые вполне могут оказаться под арестом при передвижении на территории ЕС. Однако для некоторых представителей политической верхушки Белоруссии уже актуален запрет на посещение многих стран Евросоюза, резюмируют журналисты.

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