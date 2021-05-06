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Глава МИД Румынии назвал Чёрное море "озером НАТО"

Мир

Безопасность в районе Чёрного моря является неотъемлемой частью безопасности НАТО, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Глава МИД Румынии назвал Чёрное море "озером НАТО"

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску в четверг, 6 мая, ответил журналисту, спросившему, как Североатлантический альянс может помешать превращению Чёрного моря в "Русское море". Он, в частности, выразил обеспокоенность "демонстрацией силы в регионе" со стороны России.

"Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", — заявил Ауреску.

Он также добавил, что, по его мнению, Чёрное море "частично превратилось в озеро НАТО", передаёт РИА Новости.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков рассказал "Правде.Ру", где НАТО видят слабое место России в Черноморском регионе, и каких ещё провокаций следует ожидать.

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Румыния – новый лидер на Чёрном море?
Автор: Людмила Черткова
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