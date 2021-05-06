Австрийского принца обвиняют в убийстве самого крупного медведя

Власти Румынии проводят расследование по факту инцидента, произошедшего в марте этого года: австрийский принц Эммануэль застрелил самого большого медведя в стране, а, возможно, и в Европе.

Как пишет Associated Press со ссылкой на экологов, принц получил разрешение на четырёхдневную охоту за 7 тысяч евро ($8,4 тысячи) и 13 марта убил 17-летнего медведя по кличке Артур, который никак не контактировал с людьми и не представлял никакой угрозы. При этом разрешение позволяло принцу застрелить медведицу, которая наносила ущерб деревне.

Глава организации Agent Green Габриэль Паун недоумевает, как принц мог перепутать самого крупного медведя с гораздо меньшей по размерам медведицей.

Стоит отметить, что Министерство окружающей среды Румынии начало расследование только в конце апреля, но пообещало передать все собранные материалы в полицию.

Издание не смогло связаться с принцем, чтобы получить его комментарии. Ранее швейцарская газета "Блик" сообщила, что Эммануэль отказался обсуждать произошедшее.